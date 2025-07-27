Концентрация свинца в телефоне превысила норму в 243 раза. Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки

Госстандарт Беларуси запретил продажу в стране китайские телефоны известной торговой марки teXet модель ТХ-234 из-за значительного превышения концентрации свинца в припое. Эти телефоны также запрещено ввозить и предписано изъять из обращения.
Продукция признана не соответствующей требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Концентрация свинца в припое при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) составила 24,34% (243400 мг/кг), то есть была превышена в 243 раза.
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