Концентрация свинца в телефоне превысила норму в 243 раза. Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки

Продукция признана не соответствующей требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Концентрация свинца в припое при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) составила 24,34% (243400 мг/кг), то есть была превышена в 243 раза.