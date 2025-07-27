Киев систематически нарушал минские соглашения («Минск-2»), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. «Минск-2» был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.