Открытие паромного сообщения между Сочи и Трабзоном снова отложили

Как сообщил изданию Сергей Туркменян, задержка связана с разъяснением положений указа президента России от 21 июля 2025 года. Документ вводит новый порядок захода иностранных судов в российские порты. Это требует дополнительной проработки процедур.
Ранее планировалось начать паромное сообщение между Сочи и Трабзоном в период с 15 по 20 июля 2025 года, но сроки были сдвинуты из-за неготовности портовой инфраструктуры.
Изначально проект должен был стартовать еще в декабре 2024 года, но сроки неоднократно переносились. Весной 2025 года Южное таможенное управление заявляло о готовности к проведению всех контрольных процедур, но запуск так и не состоялся.
Для обслуживания маршрута предназначен паром Seabridge, способный перевозить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути между портами составит около 12 часов. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Если спрос будет высоким, компания рассмотрит возможность запуска второго судна.