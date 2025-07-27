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В Ростовской области в ночь на 27 июля силы ПВО сбили девять беспилотников

В донском регионе были сбиты девять вражеских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью, 27 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области девять БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает минобороны России.

Атаке беспилотников подверглись города Волгодонск и Каменск-Шахтинский, а также Каменский и Белокалитвинский районы. В хуторе Лесной Каменского района обломки дрона повредили окна в двухквартирном доме, а также два автомобиля. Местная жительница получила осколочное ранение в ногу. Ее госпитализировали в больницу города Каменск-Шахтинского. Кроме того, части дрона упали на кровли двух домов в Каменском районе.

Всего ночью войска противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников. Больше всего — 36 — над Брянской областью.

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