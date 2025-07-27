В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе

«Соболезнуем, понимаем как это… Потому что наш район находится в прифронтовой зоне и у нас, к сожалению, тоже есть потери. Украинский террористический режим систематически наносит удары, (проводит) всевозможные дроновые атаки, артиллерийские, ракетные удары, и, к сожалению, при этих ударах гибнут и дети, и население гражданское. Очень прискорбно», — сказал глава округа на мероприятии.