Спирогировый кризис на Байкале окончен

— Спирогира — это нитчатая водоросль, которая в водоемах служит индикатором изменений температуры и гидрохимического состава воды, — рассказывает Максим Тимофеев. — Если вода становится теплее и в ней увеличивается концентрация биогенов. Водоросль начинает бурно размножаться. В Байкале взрывной рост спирогиры (и других водорослей) действительно принял беспрецедентные масштабы. Все прошлое десятилетие водоросли массово разрастались в литорали — прибрежной зоне озера. Спирогиры было так много, что она образовывала огромные плавающие скопления — «маты». Отрываясь от дна, они, словно метастазы, распространялись по Байкалу, захватывая все новые и новые территории.