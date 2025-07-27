Спирогировый кризис на Байкале окончен

Ученые Иркутского государственного университета отмечают значительное снижение загрязнения озера спирогирой. В пробах 2020−2023 годов эта водоросль не была обнаружена, а в 2024—2025 годах встречается лишь изредка и в значительно меньших количествах по сравнению с предыдущими десятилетиями. Об этом сообщает Максим Тимофеев, директор НИИ биологии ИГУ.
— Спирогира — это нитчатая водоросль, которая в водоемах служит индикатором изменений температуры и гидрохимического состава воды, — рассказывает Максим Тимофеев. — Если вода становится теплее и в ней увеличивается концентрация биогенов. Водоросль начинает бурно размножаться. В Байкале взрывной рост спирогиры (и других водорослей) действительно принял беспрецедентные масштабы. Все прошлое десятилетие водоросли массово разрастались в литорали — прибрежной зоне озера. Спирогиры было так много, что она образовывала огромные плавающие скопления — «маты». Отрываясь от дна, они, словно метастазы, распространялись по Байкалу, захватывая все новые и новые территории.
Проект экологического мониторинга пелагиали «Точка № 1», который реализуется на базе НИИ биологии ИГУ, подтвердил сокращение общей биомассы спирогиры. Это свидетельствует о том, что водорослевые «метастазы» больше не достигают открытого Байкала.
Однако важно отметить, что спирогира остаётся и по-прежнему обитает в мелководьях, хотя и в меньших количествах. Учёные продолжают наблюдения для более детального изучения состояния экосистемы Байкала.