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В Башкирии молодая женщина лишилась двух миллионов рублей на сайте знакомств

О факте мошенничества сообщили в МВД Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 37-летняя женщина попалась на уловки мошенников на сайте знакомств. Об этом сообщили в МВД республики.

По предоставленным данным, неизвестные после нескольких дней общения втерлись в доверие. Сначала они убедили девушку зарегистрироваться в неких приложениях, затем взять займ на 600 тысяч рублей, а после кредит на 1,5 млн рублей и перевести все это на неизвестные счета.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она попыталась вывести свои деньги, но у нее ничего не получилось.

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