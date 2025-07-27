В Башкирии молодая женщина лишилась двух миллионов рублей на сайте знакомств

В Башкирии 37-летняя женщина попалась на уловки мошенников на сайте знакомств. Об этом сообщили в МВД республики.
По предоставленным данным, неизвестные после нескольких дней общения втерлись в доверие. Сначала они убедили девушку зарегистрироваться в неких приложениях, затем взять займ на 600 тысяч рублей, а после кредит на 1,5 млн рублей и перевести все это на неизвестные счета.
Когда женщина поняла, что ее обманули, она попыталась вывести свои деньги, но у нее ничего не получилось.
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