Только этого нам не хватало: С жарой плюс 40 градусов по Молдове ударит еще и сильная магнитная буря — запасаемся терпением и лекарствами

Метеозависимым приготовиться.
В воскресенье, 27 июля, с 12:00 до 18:00 ожидается магнитная буря силой 5 баллов по десятибалльной шкале.
При неприятных симптомах врачи советуют снизить уровень физнагрузок, отдохнуть, убрать гаджеты и лишний информационный шум и постараться поспать. С учётом жары желательно пить больше жидкости и спасаться контрастным душем.
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