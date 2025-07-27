Более 250 домов Воронежа останутся без горячей воды на неделе с 28 июля

Коммунальные службы Воронежа продолжают готовить теплосети к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим с 28 июля подачу горячей воды временно отключат в 251 многоквартирном доме. Работы продлятся от двух до четырнадцати дней, в зависимости от их объёма и характера.