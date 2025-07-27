Более 250 домов Воронежа останутся без горячей воды на неделе с 28 июля

Краткосрочные отключения связаны с гидравлическими испытаниями трубопроводов, тогда как более длительные перерывы обусловлены ремонтом и профилактикой оборудования котельных.
На грядущей неделе без горячей воды останутся жители пяти районов города — за исключением Ленинского. Больше всего адресов попадает в зону отключения в Железнодорожном районе — 167 домов. Публикуемый график содержит полный перечень улиц и сроков по каждому району.
Власти уточняют, что сроки могут меняться в зависимости от хода работ. Актуальную информацию можно получить у своей управляющей компании или на сайтах ресурсоснабжающих организаций.