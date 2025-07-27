Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 250 домов Воронежа останутся без горячей воды на неделе с 28 июля

Коммунальные службы Воронежа продолжают готовить теплосети к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим с 28 июля подачу горячей воды временно отключат в 251 многоквартирном доме. Работы продлятся от двух до четырнадцати дней, в зависимости от их объёма и характера.

Источник: pixabay

Краткосрочные отключения связаны с гидравлическими испытаниями трубопроводов, тогда как более длительные перерывы обусловлены ремонтом и профилактикой оборудования котельных.

На грядущей неделе без горячей воды останутся жители пяти районов города — за исключением Ленинского. Больше всего адресов попадает в зону отключения в Железнодорожном районе — 167 домов. Публикуемый график содержит полный перечень улиц и сроков по каждому району.

Власти уточняют, что сроки могут меняться в зависимости от хода работ. Актуальную информацию можно получить у своей управляющей компании или на сайтах ресурсоснабжающих организаций.