Дары юга: какие вина, морепродукты, сыры, чаи и десерты стоит попробовать в Крыму

— В 2015 году в Севастополе зарегистрирована Ассоциация виноделов и рестораторов. С 2018 года реализуется приоритетный проект «Терруар Севастополь». В 2025 году прошел 13-й по счету фестиваль гастрономического туризма «Крым на тарелке», который пользуется особой популярностью не только у жителей, но и гостей региона. В 2021 году Севастополь стал одним из 30 регионов-победителей (всего 80 участников, 350 предприятий) отборочного этапа Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Город представил девять предприятий, среди которых были участники проекта «Терруар Севастополь», устричные и другие фермерские хозяйства. Севастополь является победителем в номинации «ПРОМбренд» за лучшую стратегию, направленную на продвижение региональных брендов, ООО «Агрофирма “Золотая балка” победила в номинации “Лучшая экскурсия — знакомство с российским виноделием”. Запущен совместный проект правительства Севастополя и АО ТК “Гранд Сервис Экспресс” — “Виноградный экспресс”, который начал курсировать в летний сезон 2024 года. Программа поездки включает: организацию и проведение дегустаций в брендированных и переоборудованных вагонах поезда, а также оборудование специальных дополнительных станций (для организации остановки поезда) и проведение экскурсий по достопримечательностям, расположенным по пути следования поезда, и на винодельческие хозяйства Севастополя. В июне 2025 года “Виноградный экспресс” возобновил сезонные поездки. В 2024 году вышел выпуск популярного шоу о гастропутешествиях “География России”, который посвятили Севастополю. Выпуск о регионе получил большое количество положительных отзывов пользователей. Сейчас идет процесс по заключению соглашения с Ассоциацией стратегических инициатив о развитии гастрономического туризма в рамках проекта “ПроЕДУ по России”.