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В Нижегородской области появится новое военное училище

Правительство утвердило создание нижегородского военно-инженерного училища.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба кабмина.

«В России будет сознано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Военное училище разместится на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны.

«Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учётом опыта проведения специальной военной операции», — отметили в кабмине.

Все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.