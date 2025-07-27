В Нижегородской области появится новое военное училище

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба кабмина.
«В России будет сознано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Военное училище разместится на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны.
«Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учётом опыта проведения специальной военной операции», — отметили в кабмине.
Все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.