Южный циклон надвигается на Беларусь: грозы, ливни и вероятность торнадо

Особое внимание синоптики советуют обратить на линию неустойчивости, которая сформируется во второй половине дня на западе страны — именно она станет причиной наиболее опасных метеоявлений: сильных ливней, града и шквалов до 15−20 м/с. Вдоль этой линии возможны дискретные суперячейки, с небольшой, но не нулевой вероятностью образования торнадо.