Южный циклон надвигается на Беларусь: грозы, ливни и вероятность торнадо

По прогнозу, уже ночью фронтальные разделы циклона принесут дожди и грозы на большую часть страны, за исключением северных регионов. В отдельных районах ожидаются сильные осадки и порывистый ветер.
Днем ситуация изменится: благодаря притоку теплой и влажной воздушной массы с акватории Черного моря Беларусь окажется в так называемом теплом секторе циклона. На фоне неустойчивой погоды на большей части территории страны пройдут грозовые дожди.
Особое внимание синоптики советуют обратить на линию неустойчивости, которая сформируется во второй половине дня на западе страны — именно она станет причиной наиболее опасных метеоявлений: сильных ливней, града и шквалов до 15−20 м/с. Вдоль этой линии возможны дискретные суперячейки, с небольшой, но не нулевой вероятностью образования торнадо.
К вечеру холодный фронт догонит линию неустойчивости и может спровоцировать более протяженные грозовые системы, которые дойдут до центра страны.
Температура воздуха 28 июля
ночью: +15..+20 °C.
днем: +24..+29 °C.
в Минске: ночью +17..+19 °C, днем +25..+27 °C. В течение суток — дожди, грозы, возможны сильные ливни и порывистый ветер.
По оценке синоптиков, к вечеру 29 июля в некоторых районах Беларуси может выпасть до 50 мм осадков и более. Это эквивалентно более 50 литрам воды на квадратный метр.