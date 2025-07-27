В Перми оценили результаты работы «гармошек» на автобусных маршрутах

Автобусы особо большого класса обслуживают в Перми маршруты № 1, 27, 50 и 53. За полгода они перевезли больше 4 миллионов пассажиров. А ежедневно они перевозят около 63 тысяч пермяков.
По оценке специалистов, запуск «гармошек» позволил увеличить пассажиропоток на маршрутах, повысить транспортную доступность таких микрорайонов, как Закамск и Гайва.
Сейчас на линию выходят 70 «гармошек», до конца года их должно стать более ста. Планируется, что новые автобусы будут обслуживать маршруты № 14 и № 15.