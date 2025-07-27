Губернатор Иркутской области оценил состояние дороги до Большого Голоустного

Во время рабочего визита в Иркутский район губернатор иркутской области Игорь Кобзев посетил поселок Большое Голоустное. В пути речь шла и о состоянии дороги до этого населенного пункта. Как отметил глава области в своем телеграм-канале, многочисленные жалобы не остаются без внимания.
— На этой дороге сложная ситуация: подрядчик отказывается исполнять гарантийные обязательства несмотря на то, что есть много повреждений, — пояснил Игорь Кобзев.
Речь идет об участке с 46 по 70 километр. Ремонт там был выполнен, однако покрытие быстро пришло в негодность и сейчас идут судебные разбирательства с подрядчиком. И пока проводятся необходимые экспертизы, начинать там работы нельзя. Однако глава региона дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства Приангарья начать ремонт сразу же, как только это будет возможно. Для этого уже определен новый подрядчик.
Ведутся работы и на других участках трассы. Так, новый металлический мост был установлен на реке Ушаковка, сейчас делают ограждения и автомобильные подходы к нему. Таким образом будет обеспечен объезд действующего моста, который планируется закрыть на капитальный ремонт. Идет замена дорожного покрытия и на участке с 0 по 40 километр.