Губернатор Иркутской области оценил состояние дороги до Большого Голоустного

Речь идет об участке с 46 по 70 километр. Ремонт там был выполнен, однако покрытие быстро пришло в негодность и сейчас идут судебные разбирательства с подрядчиком. И пока проводятся необходимые экспертизы, начинать там работы нельзя. Однако глава региона дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства Приангарья начать ремонт сразу же, как только это будет возможно. Для этого уже определен новый подрядчик.