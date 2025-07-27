Большинство москвичей живет в пешей доступности от парков и скверов — Собянин

«В небольших районных парках и скверах создаем все условия для отдыха и занятий спортом. В 2024 году, к примеру, преобразились скверы у храма преподобной Евфросинии на Нахимовском проспекте и на Северном бульваре в Отрадном, “Юность” в районе Щукино. Также был обновлен парк “Усадьба Трубецких”, — написал мэр.
Собянин отметил, что в этом году в Народном парке в Ховрино создадут две зоны для детских игр и обновляем спортивную часть с площадкой для командных игр, тренажерами и теннисными столами. Обустраивают многоуровневый амфитеатр, территорию с навесами-зонтиками, круглыми скамейками и качелями. В сквере вдоль ул. Молодцова в Южном Медведково делают детскую площадку, зону для занятий спортом и места для тихого отдыха с яркими цветниками. В парке «Дубрава» в Куркино на детских и спортивных площадках заменяют оборудование и покрытие. Сохраняют и восстанавливают сухой фонтан, устанавливают лежаки у пруда.
Также изменится и парк «Янтарная горка» на востоке. Здесь монтируют игровые комплексы для детей разных возрастов. Для спортсменов размещают уличные тренажеры и турники, столы для настольного тенниса, обустраивают универсальную площадку.