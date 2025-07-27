Большинство москвичей живет в пешей доступности от парков и скверов — Собянин

Собянин отметил, что в этом году в Народном парке в Ховрино создадут две зоны для детских игр и обновляем спортивную часть с площадкой для командных игр, тренажерами и теннисными столами. Обустраивают многоуровневый амфитеатр, территорию с навесами-зонтиками, круглыми скамейками и качелями. В сквере вдоль ул. Молодцова в Южном Медведково делают детскую площадку, зону для занятий спортом и места для тихого отдыха с яркими цветниками. В парке «Дубрава» в Куркино на детских и спортивных площадках заменяют оборудование и покрытие. Сохраняют и восстанавливают сухой фонтан, устанавливают лежаки у пруда.