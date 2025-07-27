Пионерский лагерь для взрослых появится в Белокалитвинском районе

«Предприниматели хотят создать пионерский лагерь для взрослых на базе бывшего оздоровительного лагеря “Уголек” в поселке Коксовом, — рассказал наш собеседник. — Это будет развлекательный комплекс для людей всех возрастов, включающий не только летний пионерлагерь, но и банный комплекс на берегу реки с оздоровительным массажным кабинетом».