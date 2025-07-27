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Пионерский лагерь для взрослых появится в Белокалитвинском районе

Ростовская область, 27 июля 2025. DON24.RU. В Белокалитвинском районе планируется создать пионерский лагерь для взрослых. Об этом ИА «ДОН 24» сообщили в администрации муниципалитета. Инициатором проекта выступил местный предприниматель Алексей Галкин, работающий в туристической отрасли.

«Предприниматели хотят создать пионерский лагерь для взрослых на базе бывшего оздоровительного лагеря “Уголек” в поселке Коксовом, — рассказал наш собеседник. — Это будет развлекательный комплекс для людей всех возрастов, включающий не только летний пионерлагерь, но и банный комплекс на берегу реки с оздоровительным массажным кабинетом».

Помимо того, автор проекта хочет открыть в лагере спортивные и детские площадки, проложить туристические тропы, проводить конные прогулки. Отдыхающих будут обучать различным ремеслам.

Осуществить задуманное предприниматель рассчитывает к 2028 году.