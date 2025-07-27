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Алматы закупит свыше 1500 газовых и электробусов

В этом году акимат Алматы совместно с частными автопарками планирует закуп 1 400 газовых и 118 электробусов, передает BAQ.KZ.

Источник: Акимат Алматы

Продолжается строительство проспектов и улиц, ведущих к БАКАД. Также в планах — строительство автобусного парка с газовыми заправочными станциями.

По информации акимата города Алматы, особое внимание уделено вопросам стихийной застройки: в пригородной зоне будут введены ограничения на этажность жилых комплексов. Разрабатываются проекты планировки Карасайского, Талгарского и Илийского районов, с учетом развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Для снижения загрязнения воздуха усилят работу стационарных и передвижных экопостов, а также создадут зоны с пониженным уровнем выбросов (Low Emission Zones).

«Алматинская агломерация — это более 3,2 миллиона человек, включая 1,5 миллиона жителей пригородов. Согласованное развитие города и области остается ключевым приоритетом», — добавили в акимате.