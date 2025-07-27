Алматы закупит свыше 1500 газовых и электробусов

По информации акимата города Алматы, особое внимание уделено вопросам стихийной застройки: в пригородной зоне будут введены ограничения на этажность жилых комплексов. Разрабатываются проекты планировки Карасайского, Талгарского и Илийского районов, с учетом развития социальной и инженерной инфраструктуры.