Алматы закупит свыше 1500 газовых и электробусов

Продолжается строительство проспектов и улиц, ведущих к БАКАД. Также в планах — строительство автобусного парка с газовыми заправочными станциями.
По информации акимата города Алматы, особое внимание уделено вопросам стихийной застройки: в пригородной зоне будут введены ограничения на этажность жилых комплексов. Разрабатываются проекты планировки Карасайского, Талгарского и Илийского районов, с учетом развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Для снижения загрязнения воздуха усилят работу стационарных и передвижных экопостов, а также создадут зоны с пониженным уровнем выбросов (Low Emission Zones).
«Алматинская агломерация — это более 3,2 миллиона человек, включая 1,5 миллиона жителей пригородов. Согласованное развитие города и области остается ключевым приоритетом», — добавили в акимате.