В Омской области несовершеннолетний водитель питбайка сбил двух пешеходов

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Черлакскому району ночью в 01:55. ДТП произошло в селе Соляное. 16-летний водитель питбайка сбил двух пешеходов. Они доставлены в больницу с переломами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.