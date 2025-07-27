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В Омской области несовершеннолетний водитель питбайка сбил двух пешеходов

21-летняя девушка и 16-летний юноша доставлены в больницу с переломами.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Черлакскому району ночью в 01:55. ДТП произошло в селе Соляное. 16-летний водитель питбайка сбил двух пешеходов. Они доставлены в больницу с переломами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка, не имеющий права управления транспортным средством, двигался ночью по селу Соляное Черлакского района и в районе улицы Садовой допустил наезд на двух пешеходов. 21-летняя девушка и 16-летний юноша шли в попутном направлении по обочине дороги.

В результате ДТП пострадали оба пешехода: юноша и девушка доставлены в больницу. У молодых людей врачи обнаружили многочисленные переломы.

Из-за чего именно произошло ДТП и почему подросток оказался за рулем питбайка, пока неизвестно. Обстоятельства и причины происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

Между тем сотрудники Госавтоинспекции держат на особом контроле ситуацию с юными водителями. Ежедневно в Омской области подростки отстраняются от управления транспортными средствами, а их мототранспорт отправляют на специализированные стоянки. Родители же пойманного несовершеннолетнего водителя привлекаются к административной ответственности.