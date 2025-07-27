Производственный календарь 2026: все выходные, праздники и переносы в России

Минтруд России разработал проект производственного календаря на 2026 год. При пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться 247 дней, а отдыхать — 118 дней, включая праздники и выходные.
1 июля 2026 года Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект постановления «О переносе выходных дней в 2026 году».
Согласно документу:
Общее количество дней в году: 365Рабочие дни при 5-дневной неделе: 247Выходные и праздничные дни: 118.
В 2026 году россиян ждут несколько продолжительных выходных.
Новогодние каникулы: с 1 по 11 января (11 дней).
В 2026 году новогодние каникулы продлятся рекордные 11 дней — с 1 по 11 января. Это один из самых длинных непрерывных периодов отдыха в современной России.
Интересный факт: к этим каникулам добавится перенесенный выходной 31 декабря 2025 года, что фактически создаст 12-дневный отдых для тех, кто работает по стандартному графику.
День защитника Отечества: 21−23 февраля (3 дня).
В 2026 году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на воскресенье.
21 февраля (пятница) — сокращенный рабочий день (на 1 час меньше)22 февраля (суббота) — обычный выходной23 февраля (воскресенье) — официальный праздник.
Международный женский день: 7−9 марта (3 дня).
7 марта (суббота) — обычный выходной8 марта (воскресенье) — официальный праздник9 марта (понедельник) — дополнительный выходной за счет переноса.
Праздник Весны и Труда: 1−3 мая (3 дня).
1 мая (пятница) — официальный праздник2 мая (суббота) — обычный выходной3 мая (воскресенье) — выходной день.
День Победы: 9−11 мая (3 дня).
9 мая (суббота) — официальный праздничный день10 мая (воскресенье) — обычный выходной11 мая (понедельник) — дополнительный выходной день за счет переноса.
День России: 12−14 июня (3 дня).
12 июня (пятница) — официальный государственный праздник13 июня (суббота) — обычный выходной день14 июня (воскресенье) — выходной день.
Одиночные праздничные дни.
День народного единства: 4 ноября (среда).
День народного единства отмечается в России 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Предновогодний выходной: 31 декабря (четверг).
Переносы выходных дней в 2026 году.
В отличие от 2025 года с пятью переносами, в 2026 году запланировано всего два переноса:
Суббота 3 января → пятница 9 январяВоскресенье 4 января → четверг 31 декабря.
Предпраздничные дни с сокращенным рабочим временем.
В 2026 году четыре дня с сокращенным на 1 час рабочим днем:
30 апреля (предшествует Празднику Весны и Труда)8 мая (накануне Дня Победы)11 июня (перед Днем России)3 ноября (перед Днем народного единства) Государственные праздники РФ в 2026 году.
В России официально установлены 8 нерабочих праздничных дней:
Новогодние каникулы (1−6 и 8 января).
Самый длинный праздничный период — 8 дней отдыха. 7 января — отдельный выходной для Рождества. Традиционно время семейных праздников и зимнего отдыха.
Рождество Христово (7 января).
Православное Рождество — официальный выходной с 1991 года. Отмечается торжественными богослужениями и семейными трапезами.
День защитника Отечества (23 февраля).
Праздник военнослужащих и всех мужчин. В 2026 году — 3 выходных дня (21−23 февраля). Традиционно сопровождается салютами.
Международный женский день (8 марта).
Весенний праздник женщин. В 2026 году — 3 выходных (7−9 марта). Самый популярный день для цветочных подарков.
Праздник Весны и Труда (1 мая).
Исторически связан с рабочим движением. В 2026 году — 3 выходных (1−3 мая). Традиционное время открытия дачного сезона.
День Победы (9 мая).
Главный военный праздник страны. В 2026 году — 3 выходных (9−11 мая). Центральное событие — Парад Победы на Красной площади.
День России (12 июня).
Государственный праздник с 1992 года. В 2026 году — 3 выходных (12−14 июня). Отмечается концертами и патриотическими акциями.
День народного единства (4 ноября).
Самый молодой государственный праздник (с 2005 года). В 2026 году — 1 выходной (среда 4 ноября). Связан с событиями 1612 года.
Особенности праздничных периодов 2026 года.
Новогодние каникулы.
Самый длинный период отдыха — 11 дней с 1 по 11 января. К ним добавится перенесенный выходной 31 декабря 2025 года.
Февральские выходные.
21−23 февраля — трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества.
Мартовские праздники.
7−9 марта — выходные на Международный женский день (8 марта выпадает на воскресенье).Майские праздники.
Две волны выходных:
1−3 мая — Праздник Весны и Труда.
9−11 мая — День ПобедыДень России.
12−14 июня — трехдневные выходные (праздник 12 июня приходится на пятницу).
Рекомендации по планированию отпуска.
Самые выгодные месяцы (максимальные отпускные):
Июль — 23 рабочих дняСентябрь — 22 рабочих дняОктябрь — 22 рабочих дня.
Наименее выгодные месяцы (минимальные отпускные):
Январь — 15 рабочих днейФевраль — 19 рабочих днейМай — 19 рабочих днейНоябрь — 20 рабочих дней.
Экспертное мнение:
Анастасия Панова, руководитель отдела кадрового делопроизводства сервиса «Туту», советует выбирать месяцы с наибольшим числом рабочих дней.
Региональные праздничные дни.
В отдельных субъектах РФ установлены дополнительные нерабочие дни:
Мусульманские праздники:
Ураза-байрам: 19−20 мартаКурбан-байрам: 27 мая.
(действуют в Башкортостане, Татарстане, Дагестане, Чечне, Ингушетии).
Радоница (21 апреля) — выходной в:
Краснодарском краеСтавропольском краеПензенской областиСаратовской области.
Уастырджи (ноябрь) — традиционный праздник в Северной Осетии.
Лунный календарь на 2026 год.
Начало года: 18 января в 22:53 по московскому времени.
Количество лунных месяцев: 12.
Продолжительность года: 354 дня (обычный лунный год).
Средняя длительность лунации: 29 дней 12 часов 44 минутыАстрономические особенности.
2026 год будет включать:
12 полных лунных циклов7 неполных месяцев (по 29 дней)5 полных месяцев (по 30 дней)3 суперлуния (особо крупные полнолуния) Ключевые даты лунного календаря.
Фазы новолуний 2026 года.
18 января (22:53) — начало года17 февраля (15:03)19 марта (04:26)17 апреля (14:54)16 мая (23:03)15 июня (05:56)14 июля (12:45)12 августа (20:37)11 сентября (06:27)10 октября (18:50)9 ноября (10:02)9 декабря (03:52).
Фазы полнолуний 2026 года.
2 февраля (01:10)3 марта (14:39)2 апреля (05:13)1 мая (20:24)31 мая (11:46)30 июня (02:58)29 июля (17:37)28 августа (07:19)26 сентября (19:50)26 октября (07:13)24 ноября (17:55)24 декабря (04:29).
Особые лунные события.
Лунное затмение: 28 августа (видимо в России).
Суперлуния:
1 мая31 мая30 июня.
Микролуние: 24 декабря (самая маленькая Луна года).
Практическое применение лунного календаря.
Благоприятные периоды для стрижки волос: 3−5, 12−14, 21−23 февраляПосадки растений: новолуние + 3 дня для корнеплодов, полнолуние для вершковНачала проектов: первая четверть ЛуныОчищения: убывающая Луна.
Лунный календарь и здоровье.
Операции: избегать полнолунийДиеты: начинать на растущей ЛунеОчищение организма: на убывающей.
Интересные факты.
В 2026 году будет 13 новолуний, но 12 полных цикловСамый длинный лунный месяц — 29 дней 19 часов (декабрь)Самый короткий — 29 дней 6 часов (июнь)Лунный год закончится 7 января 2027 года в 23:25.
Этот календарь можно использовать для планирования важных событий, сельскохозяйственных работ, косметических процедур и личного развития.