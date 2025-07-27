Глава Калмыкии назвал имена погибших в Ростовской области при атаке БПЛА

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назвал имена мужчин, погибших при атаке БПЛА в Ростовской области. Произошедшее он прокомментировал в своем телеграм-канале.
Трагедия случилась в Зимовниковском районе в ночь с 25 на 26 июля. Во время атаки беспилотников загорелась машина возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. В ней находились два человека, оба погибли.
Позже стало известно, что мужчины родом из Калмыкии. Один из них потомственный врач, челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев. В последнее время он работал в столице. Второй погибший — его двоюродный брат.
В своем сообщении глава Республики Калмыкия Бату Хасиков выразил соболезнование родным и близким земляков и пообещал оказать им помощь и поддержку.
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