Юрист сказал, как сократить рабочий день для мам с детьми в Беларуси

О вариантах сокращения рабочего для мам с детьми, в том числе и для тех, кто не успевает вовремя забрать малышей из детского сада, сказал главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Максим Швед, сообщает портал 1prof.by.
По словам юриста, время работы можно сократить за счет перерыва для отдыха и питания (минимальный — 20 минут), но на это надо согласие как работника, так и нанимателя.
Кроме того, женщине, у которой есть ребенок до 14 лет, можно обратиться к нанимателю с заявлением об установлении неполного рабочего дня или при необходимости — неполной рабочей недели, отметил Максим Швед.
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