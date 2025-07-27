Жительница Канского района украла велосипед и обменяла на пиво

Выяснилось, что потерпевший, мужчина 1963 года рождения, находился в приятельских отношениях с обвиняемой. В день кражи у женщины возникло сильное желание выпить. Заметив велосипед «Стелс», стоявший во дворе соседа, она решила его продать, чтобы купить спиртное. Предложив односельчанину, сидевшему неподалеку, велосипед «по сходной цене» — 1,5 литра пива, она совершила сделку.