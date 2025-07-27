Жительница Канского района украла велосипед и обменяла на пиво

Жительница Канского муниципального округа столкнулась с законом после того, как продала украденный велосипед за символическую цену — бутылку пива.
По информации полиции, 45-летняя сельчанка украла велосипед у своего знакомого и быстро его сбыла, но благодаря оперативным действиям участкового уполномоченного полиции, похищенное имущество было найдено и возвращено законному владельцу. Теперь женщине предстоит ответить за свой поступок в суде.
Выяснилось, что потерпевший, мужчина 1963 года рождения, находился в приятельских отношениях с обвиняемой. В день кражи у женщины возникло сильное желание выпить. Заметив велосипед «Стелс», стоявший во дворе соседа, она решила его продать, чтобы купить спиртное. Предложив односельчанину, сидевшему неподалеку, велосипед «по сходной цене» — 1,5 литра пива, она совершила сделку.
Когда потерпевший вернулся домой и обнаружил пропажу велосипеда, он немедленно обратился к местному участковому. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейский быстро восстановил картину произошедшего и установил личность злоумышленницы, которая сразу же призналась в содеянном. Велосипед был изъят и возвращен законному владельцу.
Как ранее писал «МК в Красноярске», житель Енисейска поблагодарил полицию за возвращение украденного велосипеда. Он оставил транспорт утром около административного здания, а в обед не нашел.