В Самаре 27 июля почтили память погибших детей Донбасса

В Самаре, в воскресенье, 27 июля, ветераны военных действий, юные армейцы и учащиеся школы № 26 собрались у Вечного огня на площади Славы, чтобы почтить память детей, павших в Донбассе. Присутствующие возложили цветы в знак скорби.