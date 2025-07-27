В Самаре 27 июля почтили память погибших детей Донбасса

В Самаре, в воскресенье, 27 июля, ветераны военных действий, юные армейцы и учащиеся школы № 26 собрались у Вечного огня на площади Славы, чтобы почтить память детей, павших в Донбассе. Присутствующие возложили цветы в знак скорби.
Стоит напомнить, что 27 июля — это День памяти юных жертв войны в Донбассе. В этот день отдают дань памяти детям, чья жизнь трагически оборвалась из-за вооруженного противостояния.
Памятная дата была учреждена в 2022 году указом Главы ДНР, с целью увековечить память о детях, погибших из-за артиллерийских ударов.
Дата выбрана не случайно: именно 27 июля 2014 года при обстреле Горловки украинскими войсками из РСЗО «Град» погибли 22 мирных жителя, включая четверых детей. Символом этой трагедии стала история Кристины Жук, которую назвали «Горловской Мадонной».
Ранее сообщалось, что 27 июля также отмечается День ВМФ.