В Минске добавят 45 км веломаршрутов — часть из них пройдет по проезжей части

Правила дорожного движения для велосипедистов гораздо проще и понятнее, чем для автомобилистов. Но многие, катаясь на велосипеде, все равно нарушают их, возможно даже не догадываясь об этом. Рассказываем об основных ПДД для обладателей «двухколесного друга».