В Минске добавят 45 км веломаршрутов — часть из них пройдет по проезжей части

По словам директора Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Ирины Ольховской, разработка схем идет на семи участках, в том числе на проспекте Партизанском и Долгиновском тракте.
Фонари обязательны, шлем — нет. Правила дорожного движения для велосипедистов.
Правила дорожного движения для велосипедистов гораздо проще и понятнее, чем для автомобилистов. Но многие, катаясь на велосипеде, все равно нарушают их, возможно даже не догадываясь об этом. Рассказываем об основных ПДД для обладателей «двухколесного друга».
Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович сообщил, что в 2025 году велополосы появятся и на улице Сторожовской. Подобный опыт уже реализован на улицах В. Хоружей и Нововиленской. При выборе участков учитываются интенсивность велосипедного и автомобильного движения, а также возможность перераспределения ширины дороги.
По Концепции развития велодвижения до 2030 года, в Минске намерены довести протяженность обособленных велодорожек и адаптированных тротуаров до 380 километров.