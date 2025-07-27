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В Пулково приступили к приему и выпуску рейсов по временной схеме

Петербургская авиагавань постепенно возвращается к восстановлению работы после того, как были введены временные ограничения на полет и прием авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Источник: МК в Питере

Сейчас аэропорт начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, все пассажиры готовятся к вылету. В воздушной гавани также дежурят сотрудники мобильной выездной бригады Северо-Западной транспортной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, на месте находится помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Олег Шишкин.