Сейчас аэропорт начинает прием и выпуск рейсов воздушных судов, все пассажиры готовятся к вылету. В воздушной гавани также дежурят сотрудники мобильной выездной бригады Северо-Западной транспортной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, на месте находится помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Олег Шишкин.
В Пулково приступили к приему и выпуску рейсов по временной схеме
Петербургская авиагавань постепенно возвращается к восстановлению работы после того, как были введены временные ограничения на полет и прием авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.