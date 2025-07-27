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«Воронежэнерго» перешло на усиленный режим из-за непогоды

Филиал «Россети Центр» — «Воронежэнерго» начал работать в особом режиме из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в субботу, 26 июля, в правительстве Воронежской области.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 79% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: pixabay

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 16:00 субботы до 06:00 воскресенья в регионе ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 15−18 м/с.

На случай аварий энергетики сформировали 147 оперативных бригад, в составе которых работают 391 специалист и 152 единицы техники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты. Для их возможного энергоснабжения подготовлено 58 резервных источников суммарной мощностью 4,6 мегаватта.

Создан оперативный штаб, ведущий постоянный обмен данными с МЧС, органами власти и местного самоуправления. Также ведётся мониторинг погодной обстановки.

Жителям напомнили, что при обнаружении обрыва линий электропередачи необходимо держаться от них подальше и сразу сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.