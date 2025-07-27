«Воронежэнерго» перешло на усиленный режим из-за непогоды

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 16:00 субботы до 06:00 воскресенья в регионе ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 15−18 м/с.
На случай аварий энергетики сформировали 147 оперативных бригад, в составе которых работают 391 специалист и 152 единицы техники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты. Для их возможного энергоснабжения подготовлено 58 резервных источников суммарной мощностью 4,6 мегаватта.
Создан оперативный штаб, ведущий постоянный обмен данными с МЧС, органами власти и местного самоуправления. Также ведётся мониторинг погодной обстановки.
Жителям напомнили, что при обнаружении обрыва линий электропередачи необходимо держаться от них подальше и сразу сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.