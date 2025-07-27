Ракова: Церемонии бракосочетания прошли на станции «Маяковская» в красивую дату

«Летом, в свадебный сезон, для молодоженов доступно множество различных локаций в столице. Сейчас уже 40 пар зарегистрировали брак на площадках проекта “Лето в Москве”, а совсем скоро состоится первая церемония во время круиза по Москве-реке. При этом станция метро “Маяковская” остается одной из самых востребованных и необычных площадок для заключения брака. Сегодня ночью в красивую дату — 27 июля — здесь было создано три новые семьи», — рассказала Ракова.
Платформу украшают свадебным декором, который создает особую атмосферу. Церемонии проходят ночью — с 2:00 до 4:00 — чтобы не мешать движению поездов и обеспечить молодоженам торжественную обстановку.
«Свадьба в метро — это яркое и незабываемое событие. Нам очень приятно, что все больше пар выбирают объекты Московского транспорта для регистрации брака. Продолжаем участвовать в проекте мэра Москвы Сергея Собянина “Новые адреса счастья” и предоставлять наши площадки для торжеств» — поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Во время торжественных церемоний звучит марш Мендельсона. Все церемонии на путях сопровождают два состава: «Москва-2020» и новейший — «Москва-2024». После бракосочетания молодожены могут сделать первые семейные фотографии в составе «Москва-2024», который открывает двери специально для этого события. Для того, чтобы провести торжественную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 ₽ Дополнительных затрат не требуется.
Для проведения торжественных мероприятий в Москве доступно более 60 мест, среди которых как дворцы бракосочетания, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания. Фильтры позволяют выбрать не только площадку, но и, например, стиль интерьера и музыку. Кроме того, здесь можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.