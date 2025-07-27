Наполняемость классов в школах Беларуси теперь зависит от метража помещений

В Беларуси отменили фиксированную норму по числу учащихся в школьном классе. Теперь число учащихся рассчитывают исходя из площади учебного класса, рассказала адвокат Елизавета Яковленко в телеграм-канале «Совет молодых адвокатов Белорусской Республиканской коллегии адвокатов».
По ее словам, теперь главное, чтобы учебное помещение соответствовало санитарным требованиям.
«Не менее двух квадратных метров на одного учащегося. А при строительстве школ — не менее 2,2 квадратного метра на ученика», — уточнила адвокат.
Для первых классов в детских садах нормы жестче — на одного ребенка не менее 4,5 квадратного метра, включая зону отдыха.
Например, если площадь класса 50 квадратных метров, то в нем могут учиться до 25 школьников. А если первый класс в саду — то в помещении площадью 50 квадратов не более 11 детей.
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