29-летний водитель Lada Kalina спровоцировал ДТП на улице Печерской в Самаре

27 июля 2025 года, примерно в 9:30 утра, на улице Печерской, напротив дома № 47, произошло дорожно-транспортное происшествие.
29-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina и двигаясь по улице Аврора в сторону улицы Гагарина, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, которым управляла 19-летняя девушка.
В результате аварии 50-летняя пассажирка Lada Kalina получила травмы и была доставлена в одну из городских больниц. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.