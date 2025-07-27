В Ростовской области пожарные за сутки потушили 20 возгораний

Всего за сутки на происшествия выезжали 228 огнеборцев на 57 единицах техники. Они ликвидировали восемь техногенных пожаров, двенадцать природных, а также устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий. Как правило, спасателей вызывают к месту аварий, чтобы потушить загоревшиеся машины или достать из покореженного транспорта пострадавших.