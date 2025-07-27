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В Ростовской области пожарные за сутки потушили 20 возгораний

В донском регионе пожарные потушили 20 возгораний и устранили последствия трех ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 26 июля пожарно-спасательные подразделения потушили 20 возгораний. Об этом сообщает МЧС региона.

Всего за сутки на происшествия выезжали 228 огнеборцев на 57 единицах техники. Они ликвидировали восемь техногенных пожаров, двенадцать природных, а также устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий. Как правило, спасателей вызывают к месту аварий, чтобы потушить загоревшиеся машины или достать из покореженного транспорта пострадавших.

Сотрудники МЧС напоминают, что в юго-восточных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В центральных, южных, северо-западных и северо-восточных — она высокая (4 класс). Жителей просят быть осторожными с огнем на открытом воздухе, а в случае пожара звонить по телефонам: с мобильного «101», со стационарного «01».

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