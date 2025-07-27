Новый вертолет МИ-8 поступил на вооружение пермской санавиации

Новый МИ-8 полностью оснащен современным реанимационным оборудованием. Он отличается особой вместительностью, может работать при экстремально низких температурах, осуществлять взлет и посадку на необорудованных площадках, совершать длительные перелеты без дозаправки и перевозить до 4 лежачих пациентов.
Так, во время первого вылета были эвакуированы в Пермь женщина с новорожденным ребенком и пенсионерка с инфарктом.
Санавиация в Пермском крае действует уже несколько лет. Это позволяет оперативно транспортировать пациентов по экстренным показаниям в профильные медучреждения, в том числе в ведущие медцентры краевой столицы.