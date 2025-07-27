В Тулуне осенью откроют новый цех по переработке масличных культур

В Тулуне завершается строительство цеха по переработке масличных культур. Проектная годовая мощность предприятия впечатляет: оно сможет производить 26,8 тысяч тонн рапсового масла и 33,7 тысяч тонн рапсового жмыха. Об этом КП-Иркутск сообщили власти Приангарья.
— Область заинтересована в глубокой переработке, выпуске готовой продукции, потому что стоит задача уменьшить долю экспорта необработанного сырья. В этом Правительство готово помогать своим предприятиям. Президент поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность региона, — рассказывают власти Иркутской области.
На данный момент готовность объекта составляет 98%. Запуск производства планируется уже в этом году, а именно в сентябре 2025 года.