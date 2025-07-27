Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне осенью откроют новый цех по переработке масличных культур

На данный момент готовность объекта составляет 98%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне завершается строительство цеха по переработке масличных культур. Проектная годовая мощность предприятия впечатляет: оно сможет производить 26,8 тысяч тонн рапсового масла и 33,7 тысяч тонн рапсового жмыха. Об этом КП-Иркутск сообщили власти Приангарья.

— Область заинтересована в глубокой переработке, выпуске готовой продукции, потому что стоит задача уменьшить долю экспорта необработанного сырья. В этом Правительство готово помогать своим предприятиям. Президент поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность региона, — рассказывают власти Иркутской области.

На данный момент готовность объекта составляет 98%. Запуск производства планируется уже в этом году, а именно в сентябре 2025 года.