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В Самаре скорректировали работу автобусов № 4 и 22

Власти Самары перекрыли участок дороги на улице Мичурина.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 25 июля, в Самаре частично ограничили движение транспорта на улице Мичурина. Ограничения действуют в районе у дома № 98Е в районе пересечения с улицей Луначарского. Об этом сообщили в мэрии.

— Данные меры приняты в связи с проведением работ по подключению к централизованным сетям водоснабжения на улице Мичурина, которые выполняют сотрудники ООО «СКС», — пояснили в администрации Самары.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме. администрация Самары.

Ограничения затронут и работу общественного транспорта. Автобусы № 4 и 22 будут следовать по измененному маршруту: Московское шоссе — ул. Мичурина, далее по своему маршруту, исключая проспект Масленникова. Троллейбусы № 4 и 15 проедут по Московскому шоссе, улице Коммунистической и далее по своему маршруту.

Изменения продлятся до 5.00 29 июля.