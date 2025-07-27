В Самаре скорректировали работу автобусов № 4 и 22

В пятницу, 25 июля, в Самаре частично ограничили движение транспорта на улице Мичурина. Ограничения действуют в районе у дома № 98Е в районе пересечения с улицей Луначарского. Об этом сообщили в мэрии.
— Данные меры приняты в связи с проведением работ по подключению к централизованным сетям водоснабжения на улице Мичурина, которые выполняют сотрудники ООО «СКС», — пояснили в администрации Самары.
Ознакомиться с организацией движения можно на схеме. администрация Самары.
Ограничения затронут и работу общественного транспорта. Автобусы № 4 и 22 будут следовать по измененному маршруту: Московское шоссе — ул. Мичурина, далее по своему маршруту, исключая проспект Масленникова. Троллейбусы № 4 и 15 проедут по Московскому шоссе, улице Коммунистической и далее по своему маршруту.
Изменения продлятся до 5.00 29 июля.