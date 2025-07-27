«Развиваются анафилактический шок, отек Квинке». Судмедэксперт сказал, что делать при укусе гадюки

«В момент укуса ядовитые железы выделяют порцию яда, и он проходит в кожу человека по особым каналам с внутренней стороны зубов змеи. Это длится не более секунды. На теле остаются две маленькие, почти незаметные дырочки-углубления. Гадюка может кусать до 4−5 раз подряд», — отметил медик и подчеркнул, что яд у гадюки сильный, но не смертельный, он не содержит нейротоксинов, которые влияют на головной мозг.