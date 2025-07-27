«Развиваются анафилактический шок, отек Квинке». Судмедэксперт сказал, что делать при укусе гадюки

Советы, что делать при укусе гадюки, в интервью агентству «Минск-Новости» дал государственный медицинский судебный эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску Евгений Малюк.
По его словам, гадюка никогда не нападает первой и без видимой причины.
«В момент укуса ядовитые железы выделяют порцию яда, и он проходит в кожу человека по особым каналам с внутренней стороны зубов змеи. Это длится не более секунды. На теле остаются две маленькие, почти незаметные дырочки-углубления. Гадюка может кусать до 4−5 раз подряд», — отметил медик и подчеркнул, что яд у гадюки сильный, но не смертельный, он не содержит нейротоксинов, которые влияют на головной мозг.
Но следствие укуса — опухоль, которая растет буквально на глазах и держится долго, до двух недель.
Кроме того, часто на яд змеи организм реагирует бурно.
«Развиваются анафилактический шок, отек Квинке. Крайне опасно, когда гадюка кусает человека в область сердца или шеи», — подчеркнул Евгений Малюк.
По словам медика, именно поэтому быстрая медпомощь обязательна, в противном случае человек можно умереть от удушья из-за отека в области шеи, который сдавит трахею.
Кстати, летом 2025 уже два человека пострадали от укуса гадюки в Гродненской области, им ввели специальную сыворотку.
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