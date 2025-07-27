«Предвестник инсульта»: названы семь основных причин возникновения головной боли

— Бывают головные боли, связанные с тяжелыми заболеваниями. Например, онкологией. Если у человека очень часто болит голова и боли нарастают, а препараты не приносят должного облегчения — это повод обратиться к врачу-неврологу, чтобы исключить вероятность злокачественного новообразования, — рекомендовал Евдокимов.