В Лысьве прошли яркие соревнования по пожарному кроссфиту

Программа соревнований включала несколько этапов. Участники должны были вскрыть дверь бензорезом, проползти туннель, вынести «пострадавшего», перетащить автомобиль за буксировочный трос. Ну, и в завершение потушить очаг возгорания. Все силовые упражнения выполнялись подряд, без передышки, в полном снаряжении с аппаратом защиты органов дыхания весом 25 кг.