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В Лысьве прошли яркие соревнования по пожарному кроссфиту

В Лысьве огнеборцы Чусовского гарнизона приняли участие в соревнованях по пожарно-спасательному кроссфиту.

В Лысьве огнеборцы Чусовского гарнизона приняли участие в соревнованях по пожарно-спасательному кроссфиту. Все они продемонстрировали физическую подготовку и преодолели испытания, с которыми сталкиваются на службе при спасении людей.

Этот зрелищный вид спорта разработан специально для силовых тренировок пожарных. Они должны быть способны нести снаряжение, переносить пострадавшего, производить разбор конструкций. Так что требования к физической подготовке сотрудников МЧС очень высокие.

Программа соревнований включала несколько этапов. Участники должны были вскрыть дверь бензорезом, проползти туннель, вынести «пострадавшего», перетащить автомобиль за буксировочный трос. Ну, и в завершение потушить очаг возгорания. Все силовые упражнения выполнялись подряд, без передышки, в полном снаряжении с аппаратом защиты органов дыхания весом 25 кг.

Соревнования получились яркими и запоминающимися, зрители получили не только заряд эмоций, но и уверенность, что их безопасность — в надежных руках.