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5 класс пожарной опасности установили на фоне сильной жары в Алматы

Алматы. 27 июля. КазТАГ — 5 класс пожарной опасности установили на фоне сильной жары в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 100% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: Пресс-служба ДЧС Алматы

«С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома. Согласно штормовому предупреждению, в Алматы до 28 июля сохраняется сильная жара +35+39. В пригородах города установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар. Совместно с акиматом проводится скос от сухой растительности 104 км территорий», — говорится в сообщении в воскресенье.

Жителей и гостей города призвали не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.

«Также важно: не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов; не оставлять детей в закрытом автомобиле; ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения последствий, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

«Особую опасность представляют поджигатели, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию, владельцы и садоводы поджигают невыкошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор», — добавили в ДЧС.