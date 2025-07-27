5 класс пожарной опасности установили на фоне сильной жары в Алматы

«С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома. Согласно штормовому предупреждению, в Алматы до 28 июля сохраняется сильная жара +35+39. В пригородах города установлен 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар. Совместно с акиматом проводится скос от сухой растительности 104 км территорий», — говорится в сообщении в воскресенье.