Свет отключат в 7 районах Воронежской области на предстоящей рабочей неделе

Жители семи районов Воронежской области останутся без света на неделе с 28 июля по 1 августа, сообщили на сайте ПАО «Россети Центр».
Плановые отключения будут проходить в светлое время суток. Они необходимы для проведения специалистами ремонтных и профилактических работ.
Без электричества временно останется ряд населённых пунктов Бобровского, Верхнехавского, Лискинского, Ольховатовского, Петропавловского, Терновского и Хохольского районов.
С подробным графиком отключений с указанными датами и адресами можно ознакомиться на официальном сайте компании.