Ничего святого: В Молдове пенсионер, перенесший операцию на сердце, был оштрафован на 37500 леев, — мужчина с трудом понимал, что происходит

«Я перенёс 3 или 4 операции. После них мне назначили лекарства, которые нужно было принимать. Я был под действием препаратов. Именно в этот момент начали опрос. Я, по сути, не понимал, что делаю. Таблетки принял перед обедом — и всё, туман в голове».