Губернатор Иркутской области побывал в Тулуне с рабочим визитом

Во время рабочего визита в Тулун и Тулунский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с местными жителями — подобные мероприятия традиционно проходят во время посещения территорий. Участники беседы задавали вопросы о благоустройстве, переселении из аварийного жилья, коммунальной инфраструктуре и других актуальных проблемах.
Игорь Кобзев отметил, что после разрушительного наводнения 2019 года многие острые вопросы удалось решить.
Присутствовавшие на встрече главы министерств областного правительства рассказали об исполнении поручений, полученных ранее. Речь шла о конструктивных изменениях в различных сферах: образовании, здравоохранении, состояния дорог. Активным жителям территории были вручены благодарственные письма. Глава региона подчеркнул, как для него важна обратная связь, и предложил участникам встречи стать губернаторским контролем на местах, чтобы совместными усилиями добиться максимально эффективного использования бюджетных средств.