Губернатор Иркутской области побывал в Тулуне с рабочим визитом

Во время рабочего визита в Тулун и Тулунский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с местными жителями — подобные мероприятия традиционно проходят во время посещения территорий. Участники беседы задавали вопросы о благоустройстве, переселении из аварийного жилья, коммунальной инфраструктуре и других актуальных проблемах.