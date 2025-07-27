Розетка в шкафу-купе привела к пожару в минской квартире

Госкомитет судебных экспертиз по городу Минску установил причину возникновения пожара в одной из квартир во Фрунзенском районе в мае 2025 года. Ею стала розетка в шкафу, которой никто не пользовался. Во время того пожара пострадал пожилой мужчина, который находился в квартире, огнем повреждено имущество, были закопчены стены (подробнее о происшествии здесь).
Судебные эксперты рекомендуют периодически проводить внешний осмотр розеток, находящихся в скрытых либо труднодоступных местах квартиры или дома, обращать внимание на следующие признаки: запах гари, оплавление пластика, следы копоти и искрение.
Возгорание розетки в квартире — это очень опасно. При этой ситуации алгоритм действий таков: обесточить квартиру, отключив автоматический выключатель в электрощите. Если возгорание небольшое, принять меры к тушению с помощью огнетушителя или плотной ткани, а вот воду на электроустановки под напряжением лить нельзя. Вызвать пожарных, а затем и электрика для проверки состояния электропроводки и розеток.
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