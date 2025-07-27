Розетка в шкафу-купе привела к пожару в минской квартире

Возгорание розетки в квартире — это очень опасно. При этой ситуации алгоритм действий таков: обесточить квартиру, отключив автоматический выключатель в электрощите. Если возгорание небольшое, принять меры к тушению с помощью огнетушителя или плотной ткани, а вот воду на электроустановки под напряжением лить нельзя. Вызвать пожарных, а затем и электрика для проверки состояния электропроводки и розеток.