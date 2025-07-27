В двух городах Ростовской области пропадет телерадиосигнал

В двух городах Ростовской области возможны перебои в телерадиовещании. Об этом сообщается на сайте РТРС.
В понедельник, 28 июля телерадиосигнал может пропасть у жителей Шахт, а во вторник, 29 июля — у жителей Таганрога. Ориентировочно, это произойдет во временном промежутке с 10 до 19 часов.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от погодных условий некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.
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