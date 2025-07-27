В России созданы все условия для реализации молодежи, заявил Володин

«Политик должен понимать, что для него комфорт — это не просто не главное. Это то, что где-то там, совсем далеко, потому что он должен быть готов. Сегодня он здесь в прекрасном здании, а завтра он в палатке. А если он держится за это, за всё, не будет у него будущего. Это человек, который просто уже выбыл, если хотите, из этой профессиональной среды», — отметил председатель Госдумы.