В России созданы все условия для реализации молодежи, заявил Володин

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл — РИА Новости. На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В нашей стране сегодня все условия созданы для того, чтобы молодой человек себя реализовал. И особенно в политике», — сказал Володин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».
По его мнению, чтобы у политика было будущее, он должен быть готов выйти из здания, где стоит персональный автомобиль, пойти пешком или спуститься в метро.
«Политик должен понимать, что для него комфорт — это не просто не главное. Это то, что где-то там, совсем далеко, потому что он должен быть готов. Сегодня он здесь в прекрасном здании, а завтра он в палатке. А если он держится за это, за всё, не будет у него будущего. Это человек, который просто уже выбыл, если хотите, из этой профессиональной среды», — отметил председатель Госдумы.