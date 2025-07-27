В Омске задержали вандала, повредившего фотобаннер в центре города

Как удалось выяснить правоохранителям, вандалом, который две недели назад испортил баннер в виде старинной фотографии в центре Омска, оказался 31-летний омич. Мужчина рассказал полицейским, что в ночное время отдыхал с друзьями на улице Ленина. Вырезал изображение лиц двоих детей и подрисовали вместо них смайлики, находясь в состоянии алкогольного опьянения.