В Омске задержали вандала, повредившего фотобаннер в центре города

Омские полицейские задержали вандала, повредившего фотобаннер в историческом центре города. Нарушителем оказался 31-летний житель Кировского округа. Он вырезал изображение лиц детей на старинных фотографиях в Кемергерском переулке. Омича привлекли к административной ответственности.
Как удалось выяснить правоохранителям, вандалом, который две недели назад испортил баннер в виде старинной фотографии в центре Омска, оказался 31-летний омич. Мужчина рассказал полицейским, что в ночное время отдыхал с друзьями на улице Ленина. Вырезал изображение лиц двоих детей и подрисовали вместо них смайлики, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«Находясь в Кемергерском переулке, я увидел баннер с распечатанной фотографией. Вырезал с него два лица и передал своему товарищу в качестве презента. Хотел сделать подарок другу, он сам из Санкт-Петербурга», — говорит злоумышленник в свое оправдание.
Сейчас фотобаннер с привычного места сняли. А омича за содеянное привлекли к административной ответственности.
«Участковыми уполномоченными на правонарушителя составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”. Причиненный ущерб — 7 тысяч рублей — мужчина возместил владельцу фотобаннера», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Когда баннер в виде старинной фотографии восстановят и вернут на прежнее место, пока неизвестно.