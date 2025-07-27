В Будславе археологи обнаружили фундамент старого костела

В агрогородке Будслав Мядельского района Минской области специалисты Института истории Национальной академии наук проводят археологические раскопки памятника архитектуры и истории XVII века, костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, который может стать католическим религиозным центром в Беларуси. Этот костел в 2021 году пережил большой пожар (подробнее о нем здесь).
В ходе исследований были найдены каменные фундаменты первоначального каменного костела, возведенного еще в первой половине XVII века. Они частично оказались в объеме нового костела, но большая его часть и бабинец (западная часть храма, притвор, где в прошлом обычно находились женщины) были за его пределами. Размеры сооружения — около 26 на 13 метров. Оно было с черепичной крышей, стены были покрашены охрой. Под костелом находилась крипта.
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