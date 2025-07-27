В Будславе археологи обнаружили фундамент старого костела

В ходе исследований были найдены каменные фундаменты первоначального каменного костела, возведенного еще в первой половине XVII века. Они частично оказались в объеме нового костела, но большая его часть и бабинец (западная часть храма, притвор, где в прошлом обычно находились женщины) были за его пределами. Размеры сооружения — около 26 на 13 метров. Оно было с черепичной крышей, стены были покрашены охрой. Под костелом находилась крипта.