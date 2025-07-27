Мэр Самары Иван Носков поздравил горожан с Днем Военно-морского флота 27 июля

Мэр Самары Иван Носков поздравил жителей города и всех, кто связан с морским делом, с Днем Военно-морского флота. Этот праздник уже давно вышел за рамки профессионального и стал символом для всех, чья жизнь связана с реками и морями России.
Мэр отметил, что эта дата напоминает о значении отечественного флота и его роли в развитии страны. Для Самары, расположенной на берегу великой Волги, этот день особенно близок.
Здесь многие мальчишки впервые мечтали о морских просторах, стоя на борту катеров и представляя себя капитанами крупных судов.
В городе немало специалистов, посвятивших свою жизнь реке и морскому делу, для которых этот праздник имеет профессиональное значение.
Иван Носков подчеркнул важность службы моряков, требующей высокого уровня подготовки, смелости и верности долгу.
Он добавил, что эти люди всегда готовы защищать страну и её интересы, и пожелал им здоровья, благополучия и безопасного плавания.
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