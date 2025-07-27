Школы Тулунского района готовятся к учебному году

Во время рабочего визита в тулун и тулунский район губернатор иркутской области Игорь Кобзев оценил, как идет подготовка к новому учебному году в местных школах.
Глава региона посмотрел, как идет ремонт в Шерагульской школе. Средства на это были выделены по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» (с 2025 года новый нацпроект «Молодежь и дети»), общая сумма контракта составляет более 46 млн рублей. Еще 7,9 млн рублей будет потрачено на покупку нового оборудования для учебного процесса. Завершить все работы планируется до конца осени, тогда в здании возобновится учебный процесс. До тех пор уроки будут проходить в помещениях местной школы искусств и детского сада. Губернатор поручил местной администрации и специалистам министерства образования Приангарья контролировать соблюдение сроков ремонта.
В селе Гадалей Игорь Кобзев проверил, как проведено благоустройство вокруг школы, отремонтированной двумя годами ранее. Такие работы проводятся по всему Приангарью по инициативе губернатора: на создание ухоженных пришкольных территорий около образовательных учреждений, отремонтированных по федеральной программе модернизации, выделяются средства из областного бюджета.
Около Гадалейской школы уложили новый асфальт, смонтировали освещение и ограждение, установили спортивную площадку. Как подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в этой школе, помимо местных ребят, учатся дети из соседних деревень, для этого при ней есть интернат. Действует здесь и образовательный центр «Точка роста», созданный по нацпроекту «Образование» (нацпроект «Молодежь и дети»). В настоящий момент все готово для встречи учеников.
— Остается совсем немного времени до начала учебного года, поэтому важно сверить запланированные даты сдачи ремонтируемых и строящихся объектов с реальной ситуацией, и при необходимости принять управленческие решения, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона напомнил о необходимость проверить безопасность на дорогах по пути к школам и спланировать с Госавтоинспекцией дежурства экипажей в сентябре.