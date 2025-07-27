Школы Тулунского района готовятся к учебному году

Глава региона посмотрел, как идет ремонт в Шерагульской школе. Средства на это были выделены по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» (с 2025 года новый нацпроект «Молодежь и дети»), общая сумма контракта составляет более 46 млн рублей. Еще 7,9 млн рублей будет потрачено на покупку нового оборудования для учебного процесса. Завершить все работы планируется до конца осени, тогда в здании возобновится учебный процесс. До тех пор уроки будут проходить в помещениях местной школы искусств и детского сада. Губернатор поручил местной администрации и специалистам министерства образования Приангарья контролировать соблюдение сроков ремонта.