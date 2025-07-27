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В Самарской области полицейские поздравили ветерана МВД с 90-летием

В Шенталинском районе Самарской области сотрудники полиции поздравили с юбилеем ветерана органов внутренних дел Леонида Фёдорова, которому на днях исполнилось 90 лет.

В Шенталинском районе Самарской области сотрудники полиции поздравили с юбилеем ветерана органов внутренних дел Леонида Фёдорова, которому на днях исполнилось 90 лет. Майор милиции посвятил более 30 лет своей жизни службе в правоохранительных органах.

С тёплыми словами благодарности к юбиляру приехали начальник О МВД России по Шенталинскому району Андрей Антипов, его заместитель по работе с личным составом Ирина Антипова, а также председатель Совета ветеранов Николай Сыромятников.

Гости вручили ветерану памятные подарки и цветы, пожелав здоровья и долгих лет жизни.

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