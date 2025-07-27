В центрах госуслуг «Мои документы» проводят ремонт

«Поздравляем с профессиональным праздником работников центров госуслуг “Мои документы”. Желаем каждому из них благополучия и профессиональных успехов и благодарим за помощь горожанам в оформлении сотни услуг. Чтобы их работа проходила в комфортных условиях, наши специалисты выполняют текущий ремонт в уже существующих офисах, приспосабливают нежилые помещения под размещение новых центров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.