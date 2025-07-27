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Самолет из Санкт-Петербурга в Челябинск опаздывает на 5 часов

Самолет из Санкт-Петербурга в Челябинск опаздывает на пять часов, передает корреспондент Агентства новостей "Доступ.

Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Задерживается. Санкт-Петербург → Челябинск. Номер рейса: FV 6463. Время по расписанию: 13:30 27 июля. Расчетное время: 18:20», — говорится в комментарии.

В обратном направлении опаздывают рейсы SU 6464 и FV 6464: вместо 14:30 самолет вылетит из Челябинска в 18:30.

В «Пулково» из-за введенных ранее ограничений в воскресенье задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлены на запасные аэродром. После снятия ограничений принято и отправлено по 13 рейсов.